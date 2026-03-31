Miami lideró en las escalas de los automovilistas más agresivos, los más groseros, los más altaneros y los más molestos según el ‘Índice de conductores irritantes’ de la firma Lemon Law Experts.

Miami (EFE).- Miami aparece en dos nuevos índices como la ciudad con los peores automovilistas de Estados Unidos y la segunda con más congestionamientos viales, solo detrás de Los Ángeles, por lo que organizaciones locales piden alternativas como más transporte público e infraestructura ciclista.

La mayor metrópoli de Florida obtuvo un puntaje de 98,5 sobre 100 en el ‘Índice de conductores irritantes’ de la firma Lemon Law Experts, que midió las opiniones en las 40 ciudades más pobladas de Estados Unidos, donde después de Miami aparecen Las Vegas, Nashville, Filadelfia y Nueva Orleans.

Miami lideró en las escalas de los automovilistas más agresivos, los más groseros, los más altaneros y los más molestos, añadió el estudio, que preguntó por hábitos como cambiar carriles sin señalizar, ir a exceso de velocidad, ser irrespetuoso con otros conductores y usar el teléfono al volante.

Por otro lado, la zona metropolitana de Miami apareció como la segunda en Estados Unidos, solo debajo de Los Ángeles y encima de Nueva York, en el ‘Índice de Tráfico’ de la firma neerlandesa TomTom, que mide el tiempo promedio de traslados en auto y el nivel de congestionamientos viales de las urbes en el mundo.

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Los miamenses perdieron atrapados en el tránsito un tiempo equivalente a tres días y cincuenta minutos en 2025, una subida de dos horas y 33 minutos frente al año anterior, señaló la investigación.

El índice global de TomTom, basado en un análisis de datos del sistema GPS y las velocidades de los conductores, encontró que Miami tiene un nivel de congestionamiento vial del 47,8 %, es decir, el tiempo adicional que toma a los conductores llegar a su destino en comparación con un escenario de flujo vehicular libre.

Más población y escasa vivienda

Aunque el Condado de Miami-Dade perdió 10.115 residentes el último año, según reveló la semana pasada el Censo de Estados Unidos, la zona registró 2,8 millones de habitantes en 2025, un incremento del 12,45 % frente a 2010 y del 3,7 % frente a 2020, lo que ha contribuido al aumento del tránsito vehicular.

La «raíz de todo esto es la planificación urbana en Miami» porque «por lo general es un área metropolitana con baja densidad», explica a EFE Richelle Vargas, enlace con la comunidad de Transit Alliance Miami, organización civil que impulsa alternativas de movilidad como transporte público e infraestructura peatonal y ciclista.

«El desarrollo no se ha hecho de una manera adecuada para darle la bienvenida, no solo a todos los que se están mudando a Miami, pero también seguir al tanto (de la necesidad) de las viviendas que ya estaban aquí, de las personas que han vivido aquí por generaciones», ahonda la activista.

Pese a que en el centro de Miami «existen las oportunidades de viviendas, no son asequibles», describe Vargas, quien asevera que, «incluso, hay veces que los nuevos edificios permanecen desocupados porque están muy caros» y, en tanto, los desarrolladores están desplazando «a las viviendas y comunidades» existentes.

La petición de más transporte

A pesar de que en Miami existe un sistema de transporte con autobuses y metro, Vargas lamenta que sea insuficiente, pues «el Gobierno usualmente da más financiación a ampliar las carreteras o las autopistas», pero «eso es una solución de corto plazo para un problema de largo plazo».

La activista considera que el congestionamiento vial «causa bastante estrés también y uno va también agresivo o a la defensiva», por lo que «mucha gente, aunque escoge manejar, quisiera tener la oportunidad de un transporte público en el cual se puede relajar».

«Si le educamos, educamos al Gobierno y le decimos: ‘mire, si invertimos más en cada usuario y hacemos que el transporte público sea más atractivo y más efectivo’, a largo plazo hubiera menos tráfico», comenta.