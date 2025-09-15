Ministro de Defensa recorre la frontera con autoridades: ¿Qué buscan en la zona?

Los múltiples recorridos por la zona fronteriza del ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, no dejan de plantear sus interrogantes. Lo ha hecho acompañado del secretario general de la OEA y de comisiones internacionales no se sabe con cuáles propósitos.

En esta ocasión Fernández Onofre hizo un recorrido por la línea acompañado de John Huvane, asesor policial del Poder Ejecutivo, y de Luis Ernesto García Hernández, comisionado para la reforma de la Policía. Con él estaban el jefe del Ejército y el encargado de las tropas militares en la región. Los recorridos indican que algún interés especial se tiene en la demarcación.

Ese interés no se limita a la construcción de la valla perimetral, sino que es posible que tenga que ver con el flujo migratorio y el trasiego de migrantes. Si bien se habla de un control riguroso en la zona, el tráfico migratorio y el decomiso de mercancías generan gran inquietud.

Las frecuentes detenciones de haitianos ilegales sugiere que el control no es tan estricto como suelen enarbolar las autoridades. Pero en los recorridos del ministro de Defensa al parecer las autoridades nada tratan de ocultar en la zona.