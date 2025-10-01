Nueva misión de la ONU busca desmantelar pandillas en Haití

Fotografía de archivo de integrantes de la Policía Nacional de Haití que responden al ataque de una pandilla armada. EFE/ Patrice Noel

Las pandillas haitianas lideradas por Jimmy Cherizeir pueden ufanarse de derrotar a la misión de tropas internacionales dirigidas por Kenia. Pero ahora tendrán que vérselas con otra misión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para enfrentarlas. A petición de Estados Unidos y Panamá se acordó convertir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití en una fuerza de eliminación de las pandillas.

El desafío no puede ser más frontal contra unos pandilleros que tienen en jaque al Gobierno y que a través de la violencia y el terror controlan la mayor parte del territorio. La fuerza que en principio estaría integrada por 5,500 soldados no es protocolar, siempre que Estados Unidos cumpla, como dijo, con la contribución de los recursos necesarios para la misión en la vecina república.

La abstención de China, Rusia y Pakistán no evitó que el Consejo de la ONU acordara una decisión que genera tantas esperanzas para restaurar la seguridad y el orden en Haití. El respaldo logístico y financiero a la misión será siempre una incógnita, pero el compromiso de Estados Unidos de apoyarla sugiere el final del pandillerismo en Haití.