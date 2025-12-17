Con ese triunfo, los universitarios llegaron a 23 puntos, uno más que Atlántico FC.

Santo Domingo.– La Universidad O&M aseguró su clasificación a la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) al vencer 3-1, el miércoles, a Moca FC en el estadio Moca 85.

Con ese triunfo, los universitarios llegaron a 23 puntos, uno más que Atlántico FC, que empató como local ante Jarabacoa FC en el estadio Leonel Plácido, en la ciudad de Puerto Plata, en la región norte.

O&M se unió a los equipos Atlético Pantoja, Cibao FC, Salcedo, Moca FC y Delfines del Este como los seis clubes que avanzaron a la Liguilla.

Atlético Pantoja encabezó la tabla de posiciones al acumular 43 puntos, firmando su mejor actuación en una serie regular.