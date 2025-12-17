Deportes Fútbol

O&M gana y clasifica a la Liguilla en fútbol dominicano

Por
O&M gana y clasifica a la Liguilla en fútbol dominicano

Con ese triunfo, los universitarios llegaron a 23 puntos, uno más que Atlántico FC.

Santo Domingo.– La Universidad O&M aseguró su clasificación a la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) al vencer 3-1, el miércoles, a Moca FC en el estadio Moca 85.

Con ese triunfo, los universitarios llegaron a 23 puntos, uno más que Atlántico FC, que empató como local ante Jarabacoa FC en el estadio Leonel Plácido, en la ciudad de Puerto Plata, en la región norte.

O&M se unió a los equipos Atlético Pantoja, Cibao FC, Salcedo, Moca FC y Delfines del Este como los seis clubes que avanzaron a la Liguilla.

También te puede interesar:

FIFA premiará al campeón del Mundial con US$50 millones, lejos de lo que reparte el Mundial de Clubes

Atlético Pantoja encabezó la tabla de posiciones al acumular 43 puntos, firmando su mejor actuación en una serie regular.

TEMAS: #Fútbol Dominicano#LDF#O&M FC
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.