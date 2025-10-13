La ONU alerta sobre retrocesos en la equidad social

A la discusión sobre el endeudamiento y el gasto público no vendría mal que se agregue el reto de más equidad en la distribución del “envidiable” crecimiento económico de la última década.

La representante residente de Naciones Unidas (ONU), Julia del Carmen Sánchez, observó que no obstante el crecimiento ha habido retrocesos en algunos sectores.

Por lo regular la desigualdad se cita como una de las incongruencias frente a los avances que según organismos internacionales han convertido a República Dominicana en la “envidia” de la región.

Ahora mismo, según la representante de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 se ha logrado un 37.3 %; el 40 tiene progresos limitados, pero en un 22.7 % se han verificado retrocesos. De manera que la equidad es uno de los desafíos con que se debe acompañar el crecimiento.