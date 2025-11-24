Santo Domingo.-El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, advirtió la posibilidad de que surjan más casos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado.

Asimismo, el también ministro de la Presidencia aseguró que esto no significa que el país esté peor, sino que “en nuestra República Dominicana, la impunidad dejó de ser una opción”.

Paliza realizó esta advertencia durante su alocución al país de este lunes, donde igualmente dijo que los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

“Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe. Sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas o si eres o no poderoso”, aseguró.

De manera similar, el funcionario afirmó que si la población conoce nombres, expedientes avanzados, procesos activos y múltiples extradiciones, es porque «el país ha cambiado».

Leer además:

En cuando al partido, Paliza anunció que la organización ha suspendido y expulsado a todas las personas vinculadas formalmente a investigaciones por actividades ilícitas, quienes deberán responder ante la justicia.

Sin embargo, no mencionó por nombre a quienes han sido suspendidos o expulsados.

Además, informó que se realizarán auditorías internas reforzadas para todo el padrón del partido; se revisarán expedientes completos de dirigentes y militantes; y se propondrá al Congreso Nacional la modificación de la Ley 155-17, para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado.

Asimismo, Paliza llamó a quienes estén involucrados en actividades ilícitas —sean del PRM o de cualquier otro partido— a entregarse voluntariamente antes de que la justicia los alcance.

“Tarde o temprano, caerán. Y que quede claro: ningún partido, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos”, aseveró.

El político exhortó a todas las organizaciones políticas a actuar con seriedad y no encubrir casos dentro de sus filas.

Paliza aseguró que desde el año 2020 la República Dominicana ha registrado avances históricos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En este período se han extraditado 355 personas vinculadas al narcotráfico, indicando que se trata de la cifra más alta jamás registrada en el país.

También aseguró que se han decomisado 226,814 kilogramos de drogas, más que los 159,440 kg incautados durante los 16 años previos combinados y otros 67,373 kilogramos adicionales han sido ocupados gracias a operativos conjuntos con agencias como la DEA, INL y CARICOM.

Además, 187,221 personas han sido arrestadas por delitos asociados al narcotráfico y microtráfico.