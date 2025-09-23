Participación Ciudadana denunciará presuntos hechos de corrupción en SENASA

Santo Domingo, R.D. – La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana anunció que este jueves a las 9:00 de la mañana realizará un pronunciamiento sobre los presuntos hechos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

La actividad se llevará a cabo en el local ubicado en la calle Wenceslao Álvarez número 8, Zona Universitaria, Distrito Nacional.

Participación Ciudadana denunciará

Según informaron, el esquema de corrupción dentro de SENASA operó durante más de cuatro años, afectando directamente los fondos destinados a la atención médica de miles de afiliados.

Se destacó que, de acuerdo con los testimonios recogidos, los procedimientos médicos eran autorizados mediante llamadas telefónicas e incluso por WhatsApp, y los pagos a los prestadores de servicios se realizaban casi de manera inmediata, evitando que los controles internos detectaran irregularidades.

Asimismo, los pacientes denunciaron no haber recibido los procedimientos médicos que figuraban en los registros de SENASA, lo que evidencia un patrón de fraude sistemático.