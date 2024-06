Pautas para mantener hábitos alimenticios de niños en vacaciones

En la niñez es cuando se deben crear buenos hábitos alimenticios, y en los últimos años los padres han sido más conscientes de la importancia de una buena nutrición a la hora de preparar las loncheras, pues procuran siempre incluir frutas, yogures, hasta verduras.

Pero, cuando llegan las vacaciones esos hábitos saludables se relajan.

Para la doctora Wilka Acevedo Sánchez, especialista en Nutrición Clínica Hospitalaria del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), durante las vacaciones escolares cambia toda la logística de las rutinas diseñadas en torno a las actividades académicas, “es decir, se relaja o se pierde; esto sucede porque dichas rutinas están originalmente estructuradas en función de la actividad escolar”.

“Es importantísimo mantener un estilo de vida saludable durante las vacaciones, porque se pueden perder los buenos hábitos que se hayan cultivado durante el año. Abandonar estos hábitos podría tener consecuencias físicas significativas y llevar a adoptar una alimentación selectiva (picky eater)”, explicó.

Aunque las vacaciones son un tiempo de descanso, esto no debe significar aumento de peso en las comidas de los niños.

Esta temporada es una buena oportunidad para reforzar su alimentación, y así adquieran hábitos de vida que perduren a lo largo del tiempo. “Una buena alimentación es aquella que incluye todos los grupos de alimentos, es balanceada, variada y completa. Se fortifica creando rutinas en torno a las nuevas actividades, eligiendo horarios que se asimilen a nuestra ingesta habitual eligiendo alimentos de temporada y frescos” agregó la doctora Acevedo Sánchez. La especialista facilitó cinco consejos para mantener hábitos saludables durante las vacaciones:

1) Lo que no se compra no se consume: si en casa no está, la probabilidad de ingerirlo es muy baja.

2) Varía alimentos: “Hay un día que la cena nos gusta mucho y un día que no nos gusta tanto; pero todos los días hay que comerla.” Esto ayuda a los niños a tener mayor conciencia sobre los alimentos, a no elegirlos solo por sabor.

3) Hidratación: No solo por la temperatura ambiental cada día mas alta, que estén hidratados asegura un buen funcionamiento corporal.

4) Hay que ser creativo al presentar los alimentos: el efecto visual que causa en los niños la forma en que se presentan los alimentos disminuye el nivel de rechazo.

5) Descansar bien: el no dormir adecuadamente puede provocar la ingesta de alimentos altos en azucares simples, por el efecto placentero que provocan a nivel cerebral.