Santo Domingo.– Los peloteros Geraldo Perdomo y Fernando Tatis Jr., junto al exlanzador de Grandes Ligas Pedro Martínez, agradecieron a los capitaleños por el respaldo brindado al equipo dominicano durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de la transmisión en pantalla gigante del partido frente a Venezuela en el Malecón de Santo Domingo.

En un video difundido desde Miami, los jugadores valoraron el apoyo recibido por los fanáticos dominicanos, así como de la alcaldesa Carolina Mejía, y aseguraron que el equipo está preparado para el encuentro de esta noche.

“Gracias por apoyarnos Carolina Mejía, activa siempre, pon esa gente ready. Tamo ready pa hoy, Dios mediante”, expresó Perdomo en el audiovisual, en el que también aparece Tatis Jr. enviando su mensaje de agradecimiento.

Mientras que Martínez también invitó a la fanáticada dominicana que se dará cita en el malecón a gozarse el partido de esta noche.

Partido ante Corea será proyectado en el Malecón

Tras la acogida de la transmisión anterior donde el equipo dominicano s eenfrentó a Venezuela con victoria de 7-5, los organizadores anunciaron que “a petición popular” volverá a instalarse una pantalla gigante para que los fanáticos puedan seguir el partido entre República Dominicana y Corea del Sur.

El encuentro será proyectado en la Plaza Santo Domingo del Paseo Marítimo del Malecón de Santo Domingo.

Puedes leer: ¡Palo tras palo! El dembow que le pone ritmo a la artillería dominicana en el Clásico

Desvío de tránsito

Con motivo de la actividad, se informó que a partir de las 4:00 p. m. se realizará un desvío de tránsito en el Malecón, entre las calles Huáscar Tejeda y Héroes de Luperón, en los carriles con dirección oeste–este.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrolla la transmisión del partido.

Puedes leer: Policía activa búsqueda de prófugos por asalto a joyería Popi Oro en Cristo Rey

Convocatoria también en Santiago

La convocatoria para apoyar al equipo dominicano también fue extendida a Santiago de los Caballeros, donde los fanáticos podrán reunirse en la zona monumental desde las 6:30 de la tarde para disfrutar del enfrentamiento.