José Ignacio Paliza desafía a la oposición sobre el narcotráfico

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, lanza un desafío a la oposición y sus administraciones al decir que si hay una diferencia hoy con el narcotráfico es que en el Gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader no hay impunidad frente al flagelo.
El liderazgo opositor ha sido el que más ha levantado la voz ante los casos de funcionarios, legisladores, ediles y relacionados con representantes del partido en el poder que han sido detenidos y solicitados en extradición por Estados Unidos por sus vínculos con el negocio de las drogas narcóticas.
Lee también: Funglode celebra 25 años como faro de la ciencia y la cultura en el país