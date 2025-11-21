José Ignacio Paliza desafía a la oposición sobre el narcotráfico

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, lanza un desafío a la oposición y sus administraciones al decir que si hay una diferencia hoy con el narcotráfico es que en el Gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader no hay impunidad frente al flagelo.

El liderazgo opositor ha sido el que más ha levantado la voz ante los casos de funcionarios, legisladores, ediles y relacionados con representantes del partido en el poder que han sido detenidos y solicitados en extradición por Estados Unidos por sus vínculos con el negocio de las drogas narcóticas.

Aunque Paliza afirmó que el Gobierno ha sido implacable frente a los casos que se han detectado, admitió que resulta muy difícil evitar que capitales ilícitos penetren en los partidos. En su mensaje el funcionario sostuvo que lo que marca la diferencia es que en este Gobierno la respuesta es inmediata.