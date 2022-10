Pina llama a Don Omar “el mentiroso del género”

Ante la controversia generada, Don Omar anunció este martes una segunda entrevista con el El Chombo

En un video de 32 minutos 53 segundos, el productor musical Rafael (Raphy) Pina Nieves desmontó la versión contada por el reguetonero Don Omar sobre los incidentes ocurridos durante la gira “Kingdom”, que compartía junto a Daddy Yankee y que terminó abandonando en la novena función.

En el audiovisual, grabado desde la cárcel Butner North Carolina donde Pina está cumpliendo condena, el manager (en ese tiempo) de Don Omar, desmintió con alegadas pruebas los desplantes por parte de Yankee, que según el intérprete de “Dile”, provocaron su abandono del evento.

Captura de video donde Raphy Pina desmiente a Don Omar

“Eso de Don vs Don se lo inventó él el día de la entrevista (con El Chombo), él había intentado hacer un evento llamado Los insuperables, de ello hay un tráiler, aunque no llegó a nada”, dijo mientras se escucha el audio de la promoción que nunca vio la luz ya que, luego el proyecto fue nombrado “Kingdom”.

Dijo que sí hubo un contrato exclusivo que William Landron, nombre real de Don, no cumplió y a pesar de que podían tomar cartas en el asunto, sostuvo que ni Daddy Yankee ni él estaban interesados en seguir, más bien quería “salir de ese atraso”.

También expresó que fue Don Omar quien pirateó primero la tiradera que se estaba grabando para la gira.

“Él fue quien pirateó el tema de la tiradera compuesta para la gira y fue el responsable de que la contraparte se molestara”, dijo Pina. Luego de ese episodio, contó, Yankee se molestó y grabó su parte de la tiradera “bien agresiva” y la filtró. “Me fui temblando para mi casa y me dije esto se jodió”.

“Tengo emails y textos donde las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso este gran concepto que sí, gracias a mi relación con Raymond Ayala se pudo lograr (lo poco que se hizo)”, agregó en el video.

El prometido de la cantante dominicana Natti Natasha, manifestó que le tomó un tiempo convenser a Raymond Ayala (Daddy Yankee) y a su esposa, quien lo maneja, para que participara del proyecto.

“El plan de William Landron era proclamarse el rey, su único competidor de toda la vida era Yankee y era el momento de hacerle saber a la gente que íbamos a derrotar a Yankee”, narra Pina, quien reconoció que como manager y productor, apostó a Don Omar.

Agregó que semanas antes de arrancar con la gira no se le permitía ver los ensayos de Daddy Yankee, mientras que Don Omar no ensayó hasta un día antes del primer concierto donde solo hizo un rundown frente a la silla.

Daddy Yankee y Don Omar durante la gira Kingdom

Llegado el gran día, el primero de cuatro shows en el Coliseo de Puerto Rico, aseguró que el ambiente y el público mostraban tener una preferencia por Don Omar; sin embargo, Daddy Yankee, quien se ofreció a abrir el evento, logró mantener a la gente de pie y coreando de principio a fin.

“Mi gente búsquenlo en Youtube, la primera canción cuando empezó Yankee me quedé mirando y dije; aquí hay problemas. Todo en Yankee era perfecto”, precisó.

Sigue contando: “Al otro día sale en portada Daddy Yankee noquea a Don Omar, ¡pa´ qué fue eso! Ahí empezó el roce y mi frustración”.

En lo adelante, asegura, Don Omar lo acusaba de ser el culpable de cómo se estaban dando las cosas a pesar de que él tampoco estaba colaborando con la gira. “No ensayaba, no tenía buenas relaciones con la prensa y no tenía publicista”, cosas que sí tenía el intérprete de “La Gasolina”.

“El tipo era dos contra uno y nos metió a los dos en la cara, él solo”, enfatizó respecto a Yankee.

Pina añadió que Don Omar le hizo otros desplantes que lo comprometieron económicamente como cuando para su presentación en Viña del Mar, Chile, no llegó el día que le correspondía, si no el siguiente y no obstante, tuvo que alquilar un avión privado de emergencia, que le costó 100 mil dólares, porque el artista había perdido el vuelo de escala a Viña y el tiempo apremiaba para la presentación.

Ya para la gira en Estados Unidos, “Don le dijo al promotor que debía pagarle directo y yo no cobre ni un peso, solo me pago Yankee”. Cuenta que en La Vegas, como es sabido, el artista se fue en pleno show, dejando la presentación en el aire y un público a la espera. “Yo no sabía cómo decirle a Yankee que el tipo se fue”.

“Y en el último día en Staples Center (california) fue el último día que yo tuve comunicación con él (don Omar) y le mandé un email que llevaba escribiendo tres meses, donde le dije todo lo que estaba haciendo mal desde el principio”.

“Le dije te voy a ver en 10 años, arrepentido predicando, hablándole al mundo de lo malo que fuiste y ya no serás Don Omar, serás don nadie, así termino la carta”, concluyó Pina.