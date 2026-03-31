Esta costa es una verdadera joya o piscina natural en forma de media luna ideal para cualquier momento. Jorge González

Río San Juan, María Trinidad Sánchez.- Mientras el turismo de masas se prepara para ir a las grandes playas y complejos hoteleros del país en esta Semana Santa, en la costa norte de la del país existe un rincón donde el tiempo parece haberse detenido entre el susurro de los cocoteros, uvas costeras y los almendros. Este lugar es Playa Caletón.

Esta costa es una verdadera joya o piscina natural en forma de media luna que se ha consolidado como el destino predilecto para quienes buscan una narrativa diferente en su bitácora de viaje y experiencia de otro nivel en la zona norte de República Dominicana.

En la playa Caletón la vegetación selvática que abraza la costa confiere al lugar un aire rústico y auténtico./ Foto: Jorge González

Playa Caletón esta situada estratégicamente a solo 55 kilómetros de Nagua, esta ribera protegida no es solo un punto en el mapa, sino una experiencia sensorial.

Al llegar, lo primero que golpea al visitante no es la briza, sino el contraste de una arena blanca y un mar cuyas tonalidades transitan, del turquesa más puro al verde esmeralda profundo.

Caleton conserva su apariencia virgen, y ha sabido adaptarse al viajero moderno. Jorge González Esta costa es una verdadera joya o piscina natural en forma de media luna ideal para cualquier momento. Jorge González Caletón. En la playa hay varios letreros gigantes que ofrecen los precios locales de la comida. Jorge González Caletón es una bahía natural, donde sus aguas permanecen imperturbables. Jorge González

Llegar desde Santo Domingo en vehículos, propios o transporte público no es nada complicado y no es muy costoso. De peajes si va en su propio carro serian unos mil pesos ida y vuelta y llegaría en unas 2 horas 45 minutos ya que esta a 200 kilómetros. Hay que destacar que la carretera está en buen estado.

La topografía de la Playa Caletón es su mejor defensa. Al estar encajonada en una bahía natural, sus aguas permanecen imperturbables, ajenas a las corrientes del Atlántico que azotan otras zonas de la región. Esta calma la convierte en un gigantesco acuario natural.

Esnórquel en Playa Caletón

Los amantes del esnórquel encontrar aquí un paraíso de arrecifes vivos y formaciones rocosas que sirven de hogar a cardúmenes de peces tropicales. Si lo que quiere es estar sentado admirando el paisaje y tomando el sol y el aire. Lo puedes hacer.

Sin embargo, la belleza de sus profundidades viene con una advertencia para los aventureros, y las familias que la visitan, la exuberancia del relieve submarino requiere precaución al alejarse de la orilla. Pero incluso para quienes prefieren mantener los pies en la tierra, el entorno es idílico.

La vegetación selvática que abraza la costa confiere al lugar un aire rústico y auténtico que pocos destinos conservan hoy en día. Para los lugareños esta playa de características doméstica, íntima y personal se mantiene invariable al través del tiempo.

“Yo recuerdo cuando era niño venir aquí muy a menudo con mis hermanos, primos y amigos. Y aunque le parezca extraños es la misma playa en la que yo me bañaba hace mas de 50 años. Nada a cambiado y si lo ha hecho es para mejor. Anteriormente no había negocios ni lugares para descansar”, dijo Omar Ramírez.

Confort

A pesar de que hay una infraestructura turística en el lugar, Caletón conserva su apariencia virgen, y ha sabido adaptarse al viajero moderno sin perder su esencia. Tiene locales que ofrece baños, alquiler de áreas de descanso y una oferta gastronómica donde el pescado fresco con coco, el moro de Guandules, y los tostones son parte del menú.

Alojamiento

Al planear un viaje a Playa Caletón, tiene dos opciones: la número uno seria salir temprano desde Santo Domingo o su lugar de origen, pasar un día en la playa y luego pasar la noche en un hotel paso o Airbnb.

También puede considerar alojarse en el cercano pueblo de Río San Juan, que está a solo un corto trayecto y ofrece una variedad de alojamientos, desde hoteles económicos hasta opciones más lujosas.

Muchos visitantes también eligen quedarse en la ciudad más grande de Nagua, que proporciona servicios adicionales y aún está a poca distancia de la playa. Al final Ud. decide.

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El Dato

Caletón

El término caletón tiene principalmente dos significados geográficos: un entrante estrecho y prolongado del mar en la tierra (similar a una pequeña bahía) o una oquedad en el veril marino. Es un aumentativo de caleta, y también se usa para nombrar playas específicas.