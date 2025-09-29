El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió al gobierno explicar en que se gastaron los 775 millones de dólares que adelantó Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), en la renegociación del contrato de concesión que compromete al país hasta el año 2060.

El reclamo fue hecho por intermedio del titular de la Secretaría de Administración Pública, Carlos Manzano, en la rueda de prensa de los lunes que realiza la organización los lunes en la Casa Nacional, encabezada por el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo con la presencia de Domingo Jiménez, miembro del Comité Político, Rafael Valdez, subsecretario Administración Pública y Diego Lassís de Obras Públicas.

Manzano recordó que el presidente de la República informó públicamente que esos fondos serían destinados a obras de infraestructura que transformarían la vida de la gente, y sin embargo, dos años después, la realidad es otra: las obras prometidas no existen, y el dinero ya se gastó.

Detalló que entre los proyectos anunciados y aún no iniciados se encuentran la construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con 50 millones de dólares equivalentes a RD$3,000 millones de pesos dominicanos, que ya fueron gastados.

El puente paralelo al Jacinto Peynado que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, el paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, con intersección de la avenida Charles de Gaulle.

La “Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal” y la solución vial de la República de Colombia con avenida de Los Próceres, un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta,

Mientras que el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de RD$21 mil millones de pesos prometidos; apenas se ejecutaron RD$276 millones en Boca Chica.

“Y la construcción de la vía expresa de la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar, conectando a la autopista 6 de noviembre, en la que se invertirían RD$8 mil millones 880 pesos, apenas se ejecutaron 1,265”, agregó.

Expuso que según los propios registros del Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), durante el año 2024, cerca del 90 % de los recursos recibidos, correspondientes a RD$40,132 millones de pesos fueron usados en gasto corriente, subsidios, programas sociales, y otros programas no planificados, incluyendo que se destinaron RD$1,000 millones a instituciones públicas para el régimen subsidiado (SENASA), entidad que hoy está envuelta en un escándalo de corrupción y déficit sin precedentes.

“Este manejo de los recursos públicos es inaceptable. Se evidencia de manera clara la improvisación, la falta de transparencia, la ausencia de planes de trabajo estructurado para solucionar los problemas estructurales de la nación y la inconsistencia entre lo anunciado ejecutado”, se señala en la documentación entregada a la representación de los medios de comunicación.

El Partido de la Liberación Dominicana concluyó su exposición con las interrogantes ¿Cuándo se ejecutarán las obras anunciadas con los recursos recibidos y que ya fueron gastados y ¿Será con nuevos préstamos que el pueblo tendrá que pagar lo que ya se le cobró? Para concluir diciendo que es el pueblo dominicano quien espera del Gobierno una respuesta.