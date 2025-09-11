La Policía informó hoy que agentes del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad mataron anoche a un hombre que presuntamente los enfrentó a tiros en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez.

Thomas Bienvenido Alba (Tomasito el Rompedor) o (Tomasito el Cojo) resultó herido de gravedad en el lugar del hecho y posteriormente falleció, mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, en el Distrito Nacional.

El hecho se produjo en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Máximo Gómez, cuando Tomamsito el Cojo, a bordo del vehículo Hyundai Sonata, abrió fuego contra la patrulla, originándose un intercambio de disparos.

La Policía mata a Tomasito el Cojo tras enfrentamiento armado en 27 de Febrero

Puede leer: El peluquero José Valerio no era parte de banda criminal, afirman familiares

Dijo la Policía que se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con su cargador y cinco cápsulas, que portaba de manera ilegal.

Las Colinas

La Policía informó que el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad también recuperó varias pertenencias que fueron robadas en una residencia ubicada en el sector Las Colinas del Seminario, Distrito Nacional.

El hecho fue cometido por tres hombres armados que penetraron a la vivienda, amordazando a los ocupantes y sustrajeron dinero en efectivo, artículos electrónicos, prendas de valor y el vehículo Porsche Cayenne.

Tras labores de investigación de la Dicrim fue recuperada la yipeta en el sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste, donde los agentes lograron identificar los responsables del hecho que se transportaban en una camioneta Toyota Hilux, registrada a nombre de Domingo Antonio López Acosta.

A los detenidos se les ocuparon dos pistolas ilegales, una Taurus calibre 380 mm, con su cargador y siete cápsulas y otra calibre 22 mm, así como un celular y la llave del vehículo Porsche Cayenne, ambos reportados como sustraídos en el asalto.

Las autoridades identificaron a los responsables del hecho como Corniel Rosario, quien según la nota de la uniformada admitió su participación en compañía de otros individuos, uno de ellos es Daniel Manauris García Henríquez (el Menor), quien también fue detenido y se le ocupó otro de los teléfonos sustraídos.

Los agentes dirigidos por el teniente coronel, Josué Baez Ubiera, (PN), dando seguimiento a la denuncia interpuesta por el ciudadano chino Hyun Joon Cho, de 34 años, víctima del asalto perpetrado en su residencia.

Entre las pertenecías robadas y luego recuperadas, están un vehículo Porsche Cayenne, un monitor Samsung, una mochila negra tipo bulto, una guitarra eléctrica, una aspiradora, una laptop Lenovo y dos celulares Samsung.

“Los Chuky Malos”

Los agentes también apresaron a varios integrantes de la banda delictiva denominada “Los Chuky Malos”, que se dedicaban a cometer robos mediante rotura en casas habitadas y centros comerciales en distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

La acción policial se produjo tras dar seguimiento a una denuncia interpuesta por el señor Yerarly Sánchez Martínez, quien reportó que el día 15 de agosto, desconocidos penetraron a su negocio Visionary Smartphone, ubicado en el ensanche Espaillat, sustrayendo seis ) consolas de video juegos Play Station 5 y tres televisores de 43 pulgadas, tras romper la puerta corrediza y el cristal del establecimiento.

Durante las investigaciones, los agentes policiales obtuvieron videos de cámaras de seguridad que captaron a tres individuos en el momento de cometer el hecho, además de huellas dactilares levantadas por la Policía.