Santo Domingo.- La Policía Nacional rescató a una adolescente de 14 años que había abandonado su hogar alegando sufrir maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, en un hecho ocurrido en el Distrito Nacional.

El operativo fue realizado por agentes adscritos al Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, en coordinación con el Ministerio Público, luego de una llamada de emergencia realizada por la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), quien solicitó intervención inmediata para salvaguardar la integridad de la menor.

Violencia intrafamiliar

La adolescente, identificada con las iniciales J.P.D.R., fue encontrada en un apartamento ubicado en la avenida Sarasota, donde vecinos le ofrecían resguardo. Durante el procedimiento, los agentes garantizaron en todo momento la protección de sus derechos, así como su seguridad física y emocional.

Según las primeras declaraciones, la menor aseguró haber sido víctima de violencia intrafamiliar constante, lo que la llevó a huir de su residencia. También informó que posee ciudadanía estadounidense por filiación paterna, ya que su padre, de nacionalidad norteamericana, falleció previamente.

Protección especializado

Tras su rescate, la adolescente fue trasladada a un hogar de protección especializado, donde permanecerá bajo cuidado temporal mientras es evaluada por las autoridades competentes, conforme a los protocolos de atención para menores en situación de vulnerabilidad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, actuando con profesionalismo, enfoque humanitario y apego a la ley en todos los casos relacionados con maltrato infantil, trata o explotación.Este artículo fue publicado originalmente en El Día