Presidente del Senado llama legisladores a unirse para enfrentar males futuros

Santo Domingo.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llamó este miércoles a los parlamentarios a unificarse para enfrentar los desafíos que representan la corrupción, la inteligencia artificial, el crimen organizado y el uso de drogas sintéticas.

El legislador por la provincia Sánchez Ramírez recordó que “los congresistas son quienes toman las decisiones firmes ante las dificultades”.

De los Santos abordó estos temas durante el discurso de apertura de la XLIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL), celebrada en la sede del Congreso Nacional.

“Hoy nos convoca una agenda que define el futuro de nuestras sociedades. Nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de legislar, fiscalizar, representar y, sobre todo, de incidir en el rumbo de nuestras naciones”, expresó el presidente del Senado. Puedes leer: Abinader promueve a la República Dominicana como socio clave para inversiones en el Caribe

Asimismo, se comprometió, junto a los demás senadores presentes, a fortalecer el vínculo como miembros de FOPREL y a responder de manera conjunta a los retos regionales.

A la XLIV reunión asistieron legisladores nacionales, delegaciones extranjeras y funcionarios del Gobierno dominicano.