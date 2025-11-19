Ilustración de una escena de crimen generada por IA. El Nacional

SANTIAGO.-Un hombre ultimó ayer de una cuchillada a un joven en un sector urbano de San Francisco de Macorís porque se negó a pagarle tres mil pesos que le había tomado a título de préstamo.

El occiso fue identificado como Stacy Enmanuel Núñez, de 18 años de edad, mientras que el agresor identificado solo como “Cristian”.

Núñez falleció en la sala de emergencia del hospital público San Vicente de Paúl, donde fue llevado tras recibir la herida con un arma blanca.

El suceso ocurrió en el sector Vista al Valle y los moradores de esa comunidad y los familiares de la víctima reclamaron de las autoridades policiales apresar al autor del crimen para que sea procesado por la justicia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público de San Francisco de Macorís informaron esta mañana que están investigando el caso para esclarecerlo.