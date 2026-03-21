La primavera llegó acompañada de una vaguada, pero también de un alza de 10 pesos a las gasolinas y el gasoil. Y la guerra sigue.

El Gobierno ha anunciado medidas frente a la crisis del petróleo, pero la oposición no está conforme. ¿Podrá detallar sus exigencias?

Los tiros de Luis Reyes no solo son rápidos, sino que por lo regular dan en el blanco. Además de Mariotti lo indican las reacciones. ¿De acuerdo?

Muchos ven gran parecido físico del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, con el rey de España, Felipe VI. ¿Qué les parece?

El colombiano Gustavo Petro no ha salido del berenjenal en EE. UU. Se reveló que dos fiscales investigan presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hace días que el ministro Rafael Santos dijo que sería retirado para consensuarlo el proyecto que fusiona a el Mescyt con Educación. ¿Se acuerdan?

La Unión Europea insiste en una salida diplomática sobre la guerra en Medio Oriente, pero Trump no le hace caso. Lo suyo son las armas.

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Por cierto, cunde la inquietud sobre el barco ruso que navega con combustible y alimentos con destino a Cuba. ¿Lo detendrá EE. UU.?