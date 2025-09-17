Santo Domingo.- La segunda temporada de La Casa de Alofoke ya tiene fecha de estreno: 20 de octubre de 2025, y el primer participante confirmado es el influencer Carlos Montesquieu.
Se esperaba que este miércoles se anunciara también la participación de la actriz Dalissa Alegría, esposa del artista urbano Mozart la Para, pero ella declinó la invitación debido a compromisos previos que coinciden con las grabaciones del reality.
“Agradecida por la segunda temporada de #LaCasadeAlofoke. Es un honor haber sido considerada para un proyecto de tanto impacto. En esta ocasión, por compromisos previos que coinciden con la fecha del reality, no me será posible integrarme como participante”, escribió Alegría en su cuenta de Instagram. No obstante, aseguró que estaría disponible para una posible tercera temporada: “Con cariño y gratitud, sé que esta será una temporada llena de éxitos”.
Por su parte, Santiago Matías, creador del proyecto, anunció la noche del martes a Montesquieu como el primer y único participante confirmado hasta el momento: “Primer y único participante confirmado para #LaCasaDeAlofoke2. Hablamos el 20 de octubre, si Dios quiere. Estoy leyendo sugerencias”, compartió en sus redes sociales.
La presencia de Montesquieu ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan conocer próximamente a los demás talentos que competirán en esta plataforma, reconocida por impulsar a artistas emergentes de la música urbana.