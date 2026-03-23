San Francisco de Macorís.- El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de “despiadado e inhumano” por el alza de los combustibles, al asegurar que en solo 10 días han aumentado RD$15 por galón, lo que calificó como una “estafa” contra el pueblo.

“En apenas 10 días los combustibles han experimentado un aumento de 15 pesos por galón, eso es despiadado e inhumano ya que es un golpe demoledor para la economía de los más vulnerables del país. Mientras el gobierno se pasó años comprando petróleo por debajo de los 70 dólares el barril nunca ajustó los precios conforme a la ley, muy por el contrario, masacran al pueblo con un aumento desmedido, difícil de justificar”, expresó el dirigente político en el marco de la juramentación de nuevos miembros.

Sostuvo que para los años 2007 y 2008, el mundo fue sacudido por una gran crisis económica y financiera, donde el precio del barril de petróleo se colocó en 147 dólares y el precio más alto a que se vendió la gasolina prémium fue de 210 pesos el galón. «¿Entonces, por qué hoy estando el barril de petróleo muy por debajo que en aquellos tiempos el galón de gasolina prémium se vende a RD$ 305.10?, por eso decimos que es una estafa y abuso con el pueblo».

Dijo que la falta de transparencia del gobierno se comprueba en cada acción y en el manejo de los precios de los combustibles al margen de la ley, esa es la prueba más contundente que se puede exponer.

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“ Ahora el gobierno le pide al pueblo que se sacrifique, pero el primero que debe hacer ese sacrifico es el mismo gobierno reduciendo la nómina pública parasitaria de todas las instituciones, que pagan miles de millones de pesos en botellas y no ofrecen ningún servicio a la ciudadanía; y además, eliminado miles de pensiones a personas que no han ofrecido ningún tipo de servicios al Estado dominicano, las mismas se han realizado con un objetivo político clientelar” reseñó el exprocurador general de la República.

Juramentados

Dentro de los nuevos miembros que pasan a formar filas en el partido liderado por Leonel Fernández figuran Awilda De La Cruz, Catalino De Jesús Ramírez Yacaira Morillo, Jenny Solano Henry Ventura Jorge Frías.

En el recorrido por la provincia Duarte, Jiménez Peña estuvo acompañado por los miembros de la Dirección Política de la FP: Roberto Rosario, Dionis Sánchez, Marcos Cross, Franklin Peña, Andrés Acosta, Altagracia Rosa, Luis Sifres y Francis Candelier entre otros.