Raquel Peña califica como “inadmisible” fraude en SeNaSa vinculado a Operación Cobra

Santo Domingo.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, consideró como “algo inadmisible” la situación que envuelve a SeNaSa en el marco de la Operación Cobra, al destacar las repercusiones que el fraude ha tenido tanto para el Gobierno como para la ciudadanía.

La funcionaria se refirió al tema luego de participar en la juramentación de la nueva directiva del Colegio Médico Dominicano, escenario en el que indicó que se mantiene a la espera de los pasos que adopten las autoridades judiciales.

Declaraciones

“Es inadmisible lo que uno siente. No solamente como parte del Gobierno, sino por lo que eso representa para todo el pueblo dominicano. Eso uno no lo puede imaginar con la magnitud que estamos viendo”, manifestó.

Quizás te interese: Abinader creará comisión para reforzar controles en SeNaSa; designará a Arismendi Díaz Santana

Peña precisó que el proceso está bajo conocimiento del Ministerio Público, institución que definió como independiente, y expresó confianza en que las actuaciones se desarrollarán conforme a lo establecido por la ley.

Asimismo, afirmó que ni ella ni el presidente Luis Abinader asumieron funciones para encubrir hechos de corrupción.“Yo no vine a gobernar, el presidente tampoco, para tapar actos de corrupción del Gobierno.

Consecuencias

Inmediatamente son identificados, no se oculta absolutamente nada y el Ministerio Público tiene realmente que atender y llevar hasta las últimas consecuencias lo que realmente se descubra o se investigue”, puntualizó.