En medio de su crisis financiera, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) anunció la apertura de un proceso de licitación pública para realizar una auditoría externa de los últimos seis años, para evaluar el manejo financiero, tecnológico y operativo.

Su propósito es garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos de esta ARS.

Paralelamente, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realiza auditorías correspondientes a sus atribuciones, con el objetivo de verificar la correcta utilización de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión de la institución.

En un comunicado Senasa aseguró que la contratación de la firma auditora tendrá un alcance integral, abarcando los sistemas tecnológicos, los procesos administrativos y operativos, así como las finanzas y los pagos realizados por la entidad.

Indicó que ese examen permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, y ofreciendo una radiografía detallada de la gestión de la institución durante los últimos seis años.

Edward Guzmán, director de Senasa, destacó la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y optimizar el funcionamiento de la institución, asegurando que todos los procedimientos se ajusten a los estándares nacionales e internacionales de control y auditoría.

Puedes leer: Acusan al Gobierno de violentar seguridad social para cubrir déficits en SeNaSa y Sisalril

“Tenemos un mandato presidencial que cumplir de noviembre de 2024, pero la intención es hacer este mismo ejercicio de manera periódica para asegurarnos de que estamos siendo verdaderamente eficientes en la administración de los recursos”, puntualizó Guzmán.

El Comité de Compras de Senasa ha publicado la invitación para presentación de manifestación de interés para la contratación de firmas privadas para auditorías internas y consultorías especializadas del Seguro Nacional de Salud.

Señaló que la carta de manifestación de interés, junto a la copia del Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debidamente encuadernada será recibida desde el martes 9 de septiembre hasta el miércoles 10 de septiembre del presente año, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el departamento de compras, en Plaza Naco, del Distrito Nacional.

Dijo que la Contraloría General de la República Dominicana, a través de su portal de transparencia, cuenta con un listado de 41 firmas auditoras avaladas para llevar a cabo procesos como el solicitado por Senasa.

En la actualidad, la ARS Senasa se encuentra sujeta a procesos de auditoría simultáneos por parte de dos entidades clave en el control y supervisión del sistema de salud.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) evalúa la información financiera y operativa reportada por la institución durante los períodos 2024 y 2025, mientras que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realiza auditorías correspondientes a sus atribuciones.

Un apunte

Cubren déficit

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la transferencia de 12,500 millones de pesos provenientes de los excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), de los cuales destinó RD$6,000 millones para la ARS Senasa, para cubrir el déficit financiero.