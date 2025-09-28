PRD afirma reelección Abinader abrió puertas de corrupción

El dirigente perredeísta subrayó que este caso refleja cómo la corrupción y la reelección caminaron de la mano. “Aquí se jugó con la salud de los más pobres y vulnerables.

Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a través de su vicepresidente Héctor Guzmán, denunció que los compromisos asumidos por funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para garantizar la reelección presidencial generaron un clima de impunidad que explica la falta de sanciones frente a los múltiples casos de corrupción que sacuden a la presente administración.

Guzmán afirmó que los escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años tienen un denominador común: el esfuerzo reeleccionista.

“Aquí todo tiene un origen, señores, todo tiene un origen y es la campaña por la reelección presidencial. Se le dio mano suelta a funcionarios para ganar la reelección. Y a muchos hasta se les fueron las manos y los pies”, aseguró.

El dirigente perredeísta lamentó que, a pesar de la magnitud y el reconocimiento oficial de muchos expedientes, las autoridades no han dado respuestas contundentes.

“Milagros Ortiz Bosch dijo que había llevado cerca de 47 expedientes y en un momento más de 200 a la Procuraduría, ¿y qué ha pasado? Nada. Nosotros mismos, desde el PRD, depositamos un caso sobre el fideicomiso de la basura el 29 de julio, y tampoco ha pasado nada”, sostuvo.

Al referirse al desfalco millonario recientemente descubierto en el Servicio Nacional de Salud (Senasa), revelado por periodistas de investigación, Guzmán lo calificó como un hecho doblemente criminal.

“Primero, porque se ha desfalcado una institución vital que garantiza la salud de millones de dominicanos pobres; y segundo, porque en la campaña pasada se usaron los carnés de SENASA como instrumento político, entregándolos en operativos y actos proselitistas para ganar votos. Eso es inaceptable”, declaró.

El dirigente perredeísta subrayó que este caso refleja cómo la corrupción y la reelección caminaron de la mano. “Aquí se jugó con la salud de los más pobres y vulnerables. Mientras el pueblo lucha por conseguir medicamentos para enfermedades graves como la hipertensión o el cáncer, vemos cómo se manejaron miles de millones de pesos como si no fueran nada. Es una barbaridad y un crimen contra la gente humilde de este país”, advirtió.

Asimismo, cuestionó la participación de sectores privados en estos escándalos. “Yo respeto al empresario que hace riqueza legítima, pero no pueden llegar al extremo de hacerle esto a un país. Aquí se está negociando con la pobreza del pueblo dominicano, y eso es imperdonable”, denunció.

Finalmente, Guzmán reafirmó la posición del PRD de exigir un combate real y efectivo contra la corrupción en todas sus manifestaciones. “Ahora, ¿que el presidente Abinader vaya a actuar para que caiga quien caiga en estos casos de corrupción? Lo dudo, por el compromiso político, lo dudo”, concluyó.