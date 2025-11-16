Reenvíos del juicio a Jean Alain generan suspicacias en el sistema judicial

Por más válidas que puedan ser las razones, los múltiples reenvíos del juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez se han tornado suspicaces. Tras 19 meses desde su apertura que se cumplirán el 14 de enero de 2026, para cuando fue aplazado el proceso que se conocería el miércoles, tal parece que al caso se le quiere sacar el cuerpo.

No se concibe que el sistema judicial sea tan ineficiente como para no evitar los reenvíos de uno de los principales expedientes por supuestos actos de corrupción que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Las magistradas Clariver Nivar, Clara Castillo y Yisel Soto decidieron postergar el proceso contra el exfuncionario y compartes en base a una licencia médica que presentó por un accidente de tránsito el abogado Enrique Vallejo.

El jurista representa al exencargado de la división de compras de la Procuraduría, Johannatan Loanders Medina Reyes. Rodríguez y los demás están acusados de defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.