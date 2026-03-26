Código de Trabajo: El padre tendrá la obligación de comunicar a la empresa la declaración del niño o niña ante la "Oficialía del Estado Civil" para promover la paternidad responsable y fortalecer el núcleo familiar

Santo Domingo. – La Cámara de Diputados de la República Dominicana , a través de su Comisión de Trabajo, aprobó una modificación al proyecto de reforma laboral que amplía la licencia por paternidad de tres a siete días.

El cambio implica un aumento de cuatro días adicionales respecto a lo establecido en el Código de Trabajo vigente, así como en la propuesta original enviada por el Senado.

De ser aprobado en el pleno, esta medida permitirá que los padres puedan ausentarse de sus labores durante una semana tras el nacimiento de sus hijos, fortaleciendo su rol en el entorno familiar durante los primeros días de vida del recién nacido.

El vicepresidente de la comisión explicó que el análisis de la iniciativa se ha extendido con el propósito de presentar un informe robusto y consensuado, que reduzca la posibilidad de objeciones durante su discusión en el hemiciclo.

La modificación forma parte de un conjunto de cambios contemplados en la reforma laboral, orientados a actualizar la legislación y mejorar las condiciones de los trabajadores en el país.