Reporteros Sin Fronteras: agreden a ocho periodistas en México tras muerte de El Mencho

Ciudad de México.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este miércoles que al menos ocho periodistas fueron agredidos, amenazados o despojados de sus equipos por miembros de organizaciones criminales, mientras cubrían el operativo en el que fue muerto el narcotraficante El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras documentar los ataques, RSF señaló que estos fueron perpetrados por integrantes del crimen organizado e incluyeron disparos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y teléfonos móviles, retenciones y amenazas graves.

Ante esto, RSF exigió a las autoridades mexicanas investigar los hechos de manera eficaz y adoptar medidas urgentes para proteger a la prensa en un contexto que calificó como «extremadamente peligroso».

Reacciones oficiales y contexto político

La organización subrayó que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha emitido hasta ahora una declaración formal sobre los ataques, pese a haber firmado un compromiso para fortalecer la protección a periodistas.

Puedes leer: El abogado de Maduro dice que el Tesoro de EE.UU. impide que Venezuela pague su defensa

«Desde que asumió la presidencia (en octubre de 2024), ha habido pocos avances en la materialización de dicho compromiso», indicó RSF en un comunicado.

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, detonando manifestaciones violenta en casi todo el territorio mexicano.

Sobre los ataques registrados en la jornada violenta tras la caída del capo, RSF señaló que la mayoría de los casos ocurrieron en Jalisco (oeste), Sinaloa y Tamaulipas (norte).

En Jalisco, el reportero Otoniel Martínez, de Azteca Noticias, denunció que el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por disparos durante la cobertura, y la periodista Lupita Martínez, del medio digital Vallarta Al Momento, fue obligada a bajar de su automóvil a punta de pistola.

En Sinaloa, Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, del periódico Noroeste, fueron golpeados y despojados de su equipo.

Mientras que en Tamaulipas, Guadalupe Castorena, de El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y herramientas de trabajo, y Jesús Humberto González, de Cambio Press, fue retenido en un retén criminal y amenazado junto con su familia.

También se reportaron amenazas contra el periodista Ian Martínez, del periódico Correo, en Guanajuato, así como un caso de intimidación en Michoacán contra un reportero que pidió permanecer en el anonimato, agregó RSF.

El director de RSF América Latina, Arturo Romeu, advirtió que estos ataques «confirmaron la alarmante normalización de la violencia contra la prensa en México durante más de una década» e urgió protocolos efectivos para garantizar la seguridad de los periodistas.

El reporte de RSF coincide con el de Artículo 19, que en la jornada del domingo pasado documento ocho ataques a la prensa: Guanajuato (2), Jalisco (2), Tamaulipas (2), Michoacán (1) y Sinaloa (1), vinculadas «a grupos del crimen organizado o sujetos desconocidos».

Según RSF, México se ubicó en 2025 como el segundo «más peligroso para ejercer el periodismo» -solo por detrás de Gaza-, con nueve crímenes contra la prensa, dos más que en 2024.

De acuerdo a las cifras de Artículo 19, cada 14 horas se produce un caso de agresión hacia un informador en México.