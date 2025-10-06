Santo Domin.– Un total de 8,592,694 visitantes llegaron a la República Dominicana entre enero y septiembre de este año, lo que supuso un incremento del 2.6 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este lunes el Ministerio de Turismo (Mitur).

Del total de turistas, 6,575,483 (el 77 %) arribaron por vía aérea, un 2.3 % más que en igual periodo del año anterior, mientras que 2,017,221 visitantes llegaron en crucero, lo que representó un crecimiento del 4 %.

Los países que más aportaron turistas en septiembre fueron: Estados Unidos (38 %), Colombia (10 %), Canadá (8 %), Argentina (7 %) y, con un 4 % cada uno, Inglaterra, México y Puerto Rico.

En cuanto a los aeropuertos, Punta Cana recibió el 59 % de los visitantes, seguido de Las Américas (25 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (3 %) y La Romana (1 %).

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que, a pesar de «las adversidades a nivel mundial, el turismo dominicano sigue creciendo de manera sostenida».