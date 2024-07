Restos de Luciola fueron sepultados hoy

Los restos de la actriz y comediante Luciola Echavarría, conocida por su participación en los desaparecidos programas de humor “Telerelajo”, “Con Cuquín” y “La Opción de las 12”, recibieron cristiana sepultura a las 10:00 de la mañana de hoy en su natal Higüey.

Luciola quien hizo reír a toda una generación, en los años 90’s, falleció a causa de un infarto a los 72 años, en el Distrito Municipal de Las Lagunas de Nisibón.

Echavarría quien se desempeñó antes de ser comediante, como cantante, padecía de problemas de diabetes, y presión arterial.

Varios humoristas que compartieron con ella, cuando formaron parte del staff de comedias de Grupo Telemicro, en aquel entonces, manifestaron su pesar por su muerte.

Te puede interesar leer: Muere la comediante Luciola Echavarría

Jacqueline Estrella, a través de su cuenta de instagram, relató su último encuentro con Luciola, y le dio el último adiós.

“Hoy recibo la noticia que te has ido, me quedo con ese inmenso abrazo que me regalaste y con esa inmensa sonrisa que no he olvidado, hasta pronto querida amiga” escribió la también comediante.

Félix Peña, en un audiovisual, muy triste, expresó «Luciola ya no está con nosotros, la gordita que nos hizo reír tanto ya no existe».