Resulta increíble que a 6 meses de la desaparición del niño de tres años Roldanis Calderón en la comunidad de Los Tablones, en Manabao, Jarabacoa, no se sepa cuál ha sido su destino.

El niño está desaparecido desde el 30 de marzo. Una versión indica que jugaba con una prima en el patio de la residencia de una tía cuando se notó su ausencia y se inició su búsqueda por todos los lugares.

Ante la alarma se designó a la procuradora adjunta Olga Diná Llaverías para dirigir las investigaciones, pero a la fecha no se ha dado con ningún indicio que ayude a esclarecer el caso.

En tanto los padres de Calderón han ofrecido un millón de pesos por información que ayude a localizarlo, en verdad no se sabe si el niño está vivo o muerto.

La magistrada Diná Llaverías, titular la Procuraduría Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, no ha explicado el curso de las investigaciones.