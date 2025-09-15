Santo Domingo — La capital dominicana acogerá los días 2 y 3 de octubre la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, un encuentro que reunirá a ministros, expertos internacionales, representantes del sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales.

Tercera Cumbre Ministerial

El evento es organizado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Fomentar políticas públicas y cooperación regional

El objetivo central de la cumbre es fortalecer la cooperación regional y avanzar en la implementación de políticas públicas alineadas con la recomendación de la Unesco sobre la ética de la inteligencia artificial, según destacó la Ogtic en un comunicado.

La institución subrayó que este encuentro se consolida como el principal espacio regional para el diálogo político sobre inteligencia artificial, con un enfoque ético, humanista y centrado en los derechos, y dará seguimiento a la edición anterior celebrada en Uruguay en 2024.

Declaraciones de los organizadores

«Apostamos por una inteligencia artificial al servicio del desarrollo humano, la equidad y la innovación responsable», afirmó Edgar de Jesús Batista Carrasco, director general de la Ogtic.

Por su parte, Anne Lemaistre, directora de la oficina regional de la Unesco en La Habana, resaltó que esta cumbre reafirma el liderazgo colectivo de América Latina y el Caribe en los debates globales sobre la gobernanza ética de la inteligencia artificial.