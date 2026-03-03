Se cumplen 53 años del desembarco de Caamaño en medio de silencio conmemorativo

SANTO DOMINGO.– Con escasa o ninguna actividad pública se conmemora este 3 de febrero el 53 aniversario del desembarco del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, héroe nacional que en 1973 intentó encabezar una expedición guerrillera para derrocar el gobierno de Joaquín Balaguer.

Según los registros históricos, el 2 de febrero de 1973 Caamaño salió de Cuba a bordo de una embarcación denominada Black Jak, desembarcando la noche del día siguiente por la playa Caracoles, en la provincia de Azua, junto a un grupo de guerrilleros.

Días después fue capturado en una emboscada, herido y, de acuerdo con versiones militares de la época, ejecutado el 16 de febrero de 1973 en la loma de Nizaíto, en San José de Ocoa. Su cuerpo habría sido incinerado y los restos nunca fueron oficialmente recuperados.

Exhumación y restos sin identificar

En 2013, el entonces procurador general Francisco Domínguez Brito ordenó la apertura de una tumba en el Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez. Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaron pruebas de ADN comparadas con familiares del coronel, pero los resultados determinaron que los restos no correspondían a Caamaño.

Ese mismo año, el 24 de abril de 2013, fue exaltado al Panteón Nacional en un acto encabezado por el entonces presidente Danilo Medina. Sin embargo, en el lugar destinado para sus restos reposa un cenotafio con la inscripción: “A la espera de sus restos”.

La exaltación se realizó en cumplimiento de la Ley 4-2013, que establecía que, de confirmarse mediante pruebas de ADN la autenticidad de los restos, estos serían trasladados al Panteón Nacional.

Contexto político de la época

Tras el desembarco, las Fuerzas Armadas acusaron al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de conspirar contra la paz pública. Entre los señalados figuraban Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. La residencia de Bosch fue allanada el 8 de febrero de 1973.

A 53 años de la expedición, la Fundación Caamaño, sus familiares y representantes de partidos de izquierda no han anunciado actividades conmemorativas, mientras el paradero definitivo de sus restos continúa siendo una incógnita histórica.