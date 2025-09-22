SANTO DOMINGO.- El Senado de la República convocó a sus miembros a una sesión este martes a las 10:00 de la mañana, donde se conocerán proyectos e iniciativas legislativas. La reunión tendrá lugar en el Salón de Eventos del hemiciclo, informó el Departamento de Prensa de la Cámara Alta.

En otro ámbito, el Senado y el Tribunal Constitucional (TC) ratificaron este lunes un acuerdo de cooperación para el desarrollo de proyectos docentes, investigación y capacitación.

El convenio fue firmado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el titular del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, quienes destacaron la importancia de fortalecer la vinculación entre ambas instituciones.

De los Santos expresó que el acuerdo “encarna una visión compartida: unir la experiencia jurídica y la perspectiva legislativa para procurar, con responsabilidad y transparencia, que las normas respondan a los más altos principios de protección de derechos inherentes a las personas”.

El presidente del Senado añadió que esta ruta de trabajo conjunto contempla la promoción de investigaciones sobre derechos y garantías, así como la realización de talleres, seminarios y diplomados dirigidos a funcionarios y legisladores.