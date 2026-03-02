SNS reporta 53 hospitales sin deudas y supervisa obras estratégicas en Puerto Plata

Puerto Plata, RD.– El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó que 53 hospitales de la Red Pública operan actualmente sin deudas, como resultado de un proceso de reorganización financiera y fortalecimiento administrativo.

El anuncio fue realizado durante una visita al Hospital Provincial Doctor Ricardo Limardo, donde supervisó áreas asistenciales, abastecimiento de medicamentos y calidad de atención.

Landrón atribuyó la estabilidad financiera a la inversión en infraestructura, equipamiento y personal, así como a la ampliación de la cobertura del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ha incorporado más de 2.5 millones de afiliados en los últimos años.

En su agenda en Puerto Plata, también inspeccionó los avances del Hospital Traumatológico de Sosúa, obra que forma parte de la Red Nacional de Trauma impulsada por el presidente Luis Abinader.