Santo Domingo. – El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, supervisó este martes los avances en la construcción de la Unidad de Quemados Pediátrica y del edificio de Servicios Múltiples del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, cuya entrega está prevista para agosto de este año.

Durante el recorrido, el titular del SNS conversó con el personal responsable de la obra, quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el desarrollo de los trabajos, actualmente en etapa de obra gris.

Lama explicó que existe interés prioritario en que la población pueda contar a más tardar en agosto con esta nueva infraestructura hospitalaria, destinada a brindar atención oportuna y especializada a niños con quemaduras.

Infraestructura especializada para pacientes pediátricos

La Unidad de Quemados Pediátrica está concebida para ofrecer un entorno seguro, moderno y especializado para el tratamiento de pacientes pediátricos con lesiones por quemaduras.

La obra contempla una inversión de RD$447,864,924.27 y contará con instalaciones y equipos de última generación, entre ellos: 15 cubículos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de los cuales ocho serán aislados, ocho habitaciones de internamiento, tres quirófanos, cuatro camas prequirúrgicas y cuatro posquirúrgicas, tres consultorios polivalentes y laboratorio y área de esterilización.

Además, dispondrá de una UCI interna con siete cubículos y habitaciones para madres, con el objetivo de garantizar atención integral y acompañamiento familiar durante el proceso de recuperación.

Emergencia y áreas de apoyo

La nueva unidad también contará con su propia área de Emergencia, equipada con dos consultorios y cuatro estaciones de cura, además de áreas de hidroterapia, así como cocina y lavandería para el soporte de los servicios.

La construcción de esta Unidad de Quemados Pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral forma parte de una iniciativa impulsada por la oficina de la primera dama, Raquel Arbaje, orientada a fortalecer la atención especializada para niños con quemaduras en el sistema público de salud.