Pavel y Héctor Aníbal: la buena música siempre perdura

En su conversación para esta redacción, Pavel Núñez y Héctor Aníbal no solo hablan de su próximo encuentro en escena, sino que abren una reflexión honesta sobre la industria, las nuevas generaciones y el valor de lo auténtico.

Pavel habla sin rodeos y desmonta una idea equivocada que muchos se han creído: lo que suena en la radio no necesariamente es lo que verdaderamente conecta con la gente. Explica que “estar pegado” muchas veces responde a inversión y promoción, a un presupuesto bien colocado, mientras que el impacto real, ese que se traduce en un público fiel que busca tu música por voluntad propia, es otra historia.

En su visión, el streaming ha provocado un cambio silencioso pero poderoso: el consumo es ahora individual, íntimo, alejado del ruido colectivo de las bocinas. Por eso, proyectos como el suyo siguen vigentes sin depender exclusivamente de la radio “Tener impacto social, una cantidad de fans que vaya a las plataformas virtuales a buscar tu música, eso es otra cosa, eso es estar pegado”, señala Pavel.

Agrega que ese vínculo o genuino con el público se refleja en canciones como “Santiago de Frente”, que describe como un tema de culto. “No necesariamente es el más masivo, pero sí uno que vive en la emoción de la gente, en esas dedicatorias discretas que dicen más de lo que aparentan. Es, como él mismo sugiere, una canción que se queda en la vida privada de quienes la escuchan”, dice.

Cuando se trata de nuevas generaciones, ambos coinciden en algo esencial: la educación musical en casa sigue siendo determinante. Héctor habla desde su experiencia como padre, contando cómo sus hijos conviven entre la música actual y los sonidos con los que él los formó desde pequeños. Para él, lo bueno perdura, y cuando una canción tiene valor real, encuentra su camino en cualquier generación.

Pavel, por su parte, se muestra optimista. Cree que hay un regreso a la melodía, al sentimiento, a las canciones que se dedican. Recuerda con especial emoción el comentario de un joven de 18 años que le confesó haber descubierto, casi por accidente, el valor de las canciones cargadas de emoción, después de estar inmerso solo en lo rítmico. Para el cantautor, ese tipo de experiencias confirma que no todo está perdido: hay una generación redescubriendo la profundidad de la música.

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Ambos señalan estar esperanzado de que las nuevas generaciones siempre van a postar a lo bueno sin importar lo que está en tendencia. “Yo entiendo que la educación es primordial y, cuando nuestros hijos tienen una base, van a regresar a esa canción de papá, a esa canción de mamá, que le recuerda que hay un nido que se alimentó de buen gusto”, dice el líder de Transfusión.

Artista vs. entertainer

En esta conversación, también hubo espacio para la crítica. Pavel plantea una distinción que considera urgente: la diferencia entre artista y entertainer. A su juicio, se han mezclado conceptos, y no todo el que entretiene necesariamente construye desde lo artístico. Aunque reconoce que un artista puede ser entertainer, insiste en que no siempre ocurre a la inversa. Para él, esta confusión ha llegado incluso a premiaciones, donde se colocan perfiles distintos en una misma categoría, generando incoherencias.

“No me importa cómo me clasifiquen. La verdad es insoportable. Siempre ha sido insoportable. Y la verdad es que hay muchos entertainers que son los primeros ofendidos si tú no le dices artista. Y por qué yo tengo que llamarte artista si tú no te dedicas a un perfil artístico, o sea, tú eres entertainer”, señala Pavel. Enfatiza en la importancia de los medios de comunicación, especialmente en los periodistas, en poner parámetros claros entre ambos conceptos. “Entonces, yo creo que hay una confusión de conceptos y los medios de verdad que ustedes juegan un papel fundamental en diferenciar una cosa de otra”, dice.

El cine y la música

Héctor Anibal , quién además es actor de cine y teatro, reflexiona sobre su propio recorrido entre la actuación y la música. Ambas disciplinas conviven en él, pero las siente de manera distinta. El cine y la actuación los vive como su trabajo, una pasión que ejerce con disciplina; la música, en cambio, es algo más íntimo, más esencial. Su regreso a ella le hizo darse cuenta de un vacío que necesitaba llenar, y hoy la asume desde un lugar más maduro, más consciente.

Ese proceso también ha sido visible para sus hijos, que recientemente lo han visto en escena como nunca antes. Entre anécdotas y humor, comparte cómo sus hijos reaccionan a esa faceta más enérgica, incluso señalándole, con sinceridad, los límites físicos después de cada show. En cuanto a proyectos, Héctor adelanta que estará en el musical RENT, que se presentará durante el primer fin de semana de mayo, en Bellas Artes bajo la producción de Javier Grullón y Karla Fatule. Además, trabaja en una nueva película junto a Judith Rodríguez, ampliando así su presencia en el cine.

Algo más

Pavel Núñez lanzará, el primero de mayo, su nuevo disco que se llama “Mar en Bar Deluxe”, volumen 2. Luego tendrá un concierto acústico, junto a José Antonio Rodríguez y Manuel Jiménez en Lungomare, el 30 de mayo.