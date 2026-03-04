Si hubo alguien que disfrutó en gran escala el primer partido de fogueo del equipo dominicano de béisbol, ese fue Fernando Tatis Jr.

El patrullero derecho apeló a su apodo, “El Niño”, para saltar, reír y divertirse en la victoria 12-4 del combinado de República Dominicana sobre los Tigres de Detroit.

Tanta fue su algarabía que terminó algo afónico tras el encuentro.

“Me lo gocé más que el público. Creo que las cámaras me captaron brincando más alto que todo el mundo”, manifestó Tatis Jr. luego del partido, en el que estuvo perfecto con el madero al conectar dos sencillos, un doble y remolcar dos vueltas.

El estelar jugador de los Padres de San Diego describió como “único” lo vivido la noche del martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal, cuando la escuadra tricolor disputó su primer partido de fogueo en casa.

“Lo que se vivió hoy (anoche) en República Dominicana fue demasiado bonito”, señaló el autor del primer indiscutible de los locales.

“Estoy agradecido por disfrutar de esta oportunidad. Lo que se vivió hoy fue una locura. Esto es algo que quedará para la historia”, agregó el primer bate de la tropa dirigida por Albert Pujols.

Destacó que lo mostrado por el conjunto dominicano es una muestra de lo que puede ocurrir a partir del viernes, cuando se enfrenten a Nicaragua.

“El show comenzó con buen pie y lo vamos a mantener”, aseguró Tatis Jr., quien indicó que “este primer partido es una pincelada de lo que vamos a hacer cuando inicie el Clásico Mundial”.

Asimismo, valoró de manera positiva la buena atmósfera del conjunto quisqueyano.

“Lo que está pasando aquí dentro es algo que no se puede fingir. La unión que tiene este equipo y el respeto del uno al otro es la fuerza que nos está empujando”, resaltó el carismático jugador.