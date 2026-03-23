Esta semana inicia con poca probabilidad de lluvias, ya que las precipitaciones más relevantes se concentrarán hacia la Sierra de Bahoruco, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En cuanto a las temperaturas, la entidad detalló que estarán agradables debido al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas.

Las temperaturas mínimas entre 19 y 21 °C, y las máximas entre 28 y 30 °C.

En su informe matutino, Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

Mañana

Para mañana martes, la institución indicó que el viento del noreste generará lluvias débiles hacia la zona costera del Atlántico a lo largo del día, en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

Estas lluvias se extenderán a otras localidades de provincias de la Cordillera Central y el sureste durante la tarde, cuando vuelvan a producirse aguaceros locales hacia la Sierra de Bahoruco con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas hasta la noche.

El miércoles

La entidad de pronóstico meteorológico pronostica chubascos dispersos en la zona costera de provincias del noreste y sureste durante la mañana, provocados por el transporte de nubes.

En la tarde y las primeras horas de la noche, Indomet precisó que las precipitaciones serán en forma de aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste y la Cordillera Central.