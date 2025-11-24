Página Dos Cójanlo

Tensiones internacionales crecientes en Venezuela

Las tensiones alrededor de la crisis venezolana se han incrementado tanto con el cerco aéreo del espacio por parte de Estados Unidos como con la intervención de China y Rusia en apoyo a la nación suramericana.

Como resultado del explosivo clima, Iberia y otras líneas suspendieron los vuelos a Venezuela, mientras el presidente Donald Trump ha declarado que hará una propuesta a Nicolás Maduro para superar la crisis. Maduro advirtió, sin embargo, que está firme en su determinación de enfrentar una agresión militar de Estados Unidos a su territorio.

El ambiente se ha caldeado tanto que cualquier chispa puede provocar un incendio de impredecibles consecuencias. Las distintas versiones confirman aparentes negociaciones en torno a una salida a la crisis. Algo hay, aunque el Gobierno de Venezuela haya negado los contactos y más aún haber hecho algún tipo de concesión a Washington.

Hace unos días trascendió que Maduro había propuesto dejar el poder y convocar a elecciones dentro de dos años. La percepción de que algo se cocina se incrementó con el Gobierno compartido con la oposición propuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

