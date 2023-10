Frente a los eventos de la guerra, la objetividad no debería ser lo primero en perderse. Tener claridad para ver los hechos como son, no es una visión que prime en todos los evaluadores y calificadores del terrorismo.

Los excesos de la guerra, no son evaluados con objetividad, debido a que cada quien los registra de acuerdo a una apreciación, a partir de los puntos de vista de cada quien, y tenemos juicios de valor que resultan parciales y unilaterales.

Terrorismo es terrorismo.

Asesinato a mal salva de civiles, es eso: asesinato de civiles, no importa que los responsables sean Hamás o Israel.

Hamás no debió incursionar de esa forma en Israel. Gravísimo error táctico, incluso mostrando la incapacidad de los servicios de inteligencia del Mosad. Debió respetar el derecho internacional humanitario.

Tras el ataque sorpresivo y terrorista del sábado 7 de octubre, que generó el asesinato y secuestro de civiles, parte de Hamás, es un acto criminal.

Esa acción viene como consecuencia de estado de control y represión de la población de Gaza, de muchos años, por parte de Israel.

Esa incursión con cohetes, infiltración de agentes Hamás, con tantas víctimas, es un acto de excesivo terror.

Debieron pelear de militares a militares. No abusar de civiles. No secuestrar civiles. No comprendo cómo mucha gente que apoya a Palestina, es incapaz de expresar su condena a hechos de este nivel. Insisto: terrorismo es terrorismo, no importa quién sea el que lo ejecute.

La guerra es una locura.

El sentido de convivencia entre posturas extremas, no debería ser el primero en desaparecer al momento de invocar.

Es terrorismo y violación de derecho internacional humanitario, las duras condiciones que ha puesto Israel, al utilizar como arma de guerra, la del corte de agua, energía eléctrica, alimentos y dando un plazo a esa población para trasladarse al sur de Gaza, sin las condiciones necesarias (corredores de salida, logística de transporte, etc).

El mantenimiento de la población palestina de Gaza en condiciones de restricción de su movimiento, de libertad laboral, es una actitud violatoria de los derechos de esa población. Una forma de terrorismo que se ha mantenido por años.

Israel se prepara para una ofensiva de “tierra arrasada”, eliminando a todo hombre en Gaza, considerando que, por serlo, son militantes de Hamás.