Testigo baleado al salir del tribunal se debate entre la vida y la muerte

Santo Domingo Este. – Un joven que fungía como testigo en un proceso judicial se encuentra en estado crítico luego de ser atacado a tiros por hombres encapuchados este martes, justo al salir del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Bryan de la Rosa, de 30 años, quien fue llevado de emergencia a un centro médico, donde permanece internado y bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con allegados, De la Rosa aprovechaba un receso de audiencia para ir a almorzar cuando fue sorprendido por los atacantes, quienes escaparon inmediatamente después del hecho.

Noticia en desarrollo…