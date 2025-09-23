TAIPÉI.– Al menos 14 personas fallecieron en el condado de Hualien, al este de Taiwán, luego del desbordamiento de un lago natural que inundó una ciudad, como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el supertifón Ragasa, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según el Centro de Respuesta a Desastres de Hualien, citado por el diario United Daily News, hasta las 07:00 horas del miércoles (23:00 GMT del martes) se habían confirmado 14 muertes y varias personas continuaban desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantenían las labores de búsqueda y rescate.

Inicialmente, el Gobierno había reportado dos fallecidos y tres desaparecidos por el fenómeno.

Ancianos, la mayoría de víctimas

El cuerpo de bomberos local indicó que la mayoría de las víctimas eran personas mayores que residían en las plantas bajas de los edificios del municipio de Guangfu, el más afectado por las inundaciones.

El desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del arroyo Matai’an cedió, liberando un caudal de agua cargada de lodo y escombros.

La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron cubiertas hasta los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramados en techos y vehículos a la espera de ser rescatados.

Tifón Ragasa deja al menos 14 muertos

Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había alertado sobre la posibilidad de que el lago natural del arroyo, en la vecina localidad de Wanrong, se desbordara. Por ello, se ordenó la evacuación preventiva de residentes, limpieza del cauce y reforzamiento de la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) emitió advertencias de “lluvias extremadamente torrenciales”, el nivel máximo de aviso, para este miércoles en Hualien y el vecino condado de Taitung.