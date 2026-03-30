Santo Domingo.- Tomar agua y café ahora resulta más caro para la población dominicana, tras los recientes aumentos en el precio de ambos productos.

El precio del botellón de agua, vendido en camiones, aumentó cinco pesos, lo que ha provocado quejas en la población.

“Ahora tenemos que pagar más por el agua, estaba a 40 y ahora a 45, pero hay camiones que la venden a 50”, dijo el propietario de una cafetería ubicada en Villa Mella.

Lo mismo ocurre con relación al café. El sobre pequeño de café también se incrementó hasta los 40 pesos, mientras el paquete grande se oferta a casi RD$400.

La población se queja de los altos precios de los alimentos en los colmados.

Otros productos de la canasta básica han experimentado aumentos en las últimas semanas, entre ellos el bacalao, arenque y el aceite de oliva.

La gente se queja

Dichos aumentos ocurren en momento en que se pronostica alzas masivas en el precio de los alimentos, por la subida del costo del galón de gasoil, un combustible clave para el transporte de mercancías.

El Gobierno dispuso aumento en el precio de la gasolina y el gasoil en las últimas semanas, debido al alza del petróleo a nivel internacional, como consecuencia de la guerra contra Irán, lanzada por Estados Unidos e Israel.