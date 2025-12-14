Los Toros, ganadores de tres coronas, cuentan con jugadores talentosos, aunque algunos no han podido rendir como esperaba la directiva.

Santo Domingo.- Los Toros del Este y Tigres de Licey se encarrilan por buen sendero en su lucha por avanzar a la semifinal del campeonato de béisbol dominicano, cuya serie regular se encuentra en la etapa final.

Los Toros (23 Y 17) se ubican en el segundo lugar, detrás de Águilas Cibaeñas (28 Y 13), que ya sellaron su boleto a la siguiente ronda.

Los Toros son el equipo que mejor béisbol ha jugado en las últimas tres semanas de la serie regular, en cuyo periodo acumulan marca de ocho victorias y dos derrotas.

De su lado, los subcampeones Tigres de Licey también marchan por buen camino, gracias a su efectivo cuerpo de lanzadores.

Los azules se ubican terceros en la tabla de posiciones, con marca de 19 triunfos y 21 derrotas.

Han ganado sus últimos tres compromisos, al igual que los Toros.

Mientras, en la parte baja de la tabla se encuentran Estrellas Orientales, Leones del Escogido y Gigantes del Cibao, luchando por el cuarto lugar, que otorga un boleto a semifinal.

Estrellas y Escogido comparten el cuarto escalón, con marca de 18 triunfos y 24 reveses.

Los Gigantes, que han sufrido cinco derrotas al hilo, les siguen los pasos, al ubicarse en el quinto escalón, con 17 y 24.