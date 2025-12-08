Santo Dosmingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lamentó profundamente la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, calificando el hecho como “muy penoso y muy triste”, y asegurando que la tragedia ha estremecido a todo el país.

Durante La Semanal con la Prensa, el mandatario expresó su total confianza en las actuaciones del Ministerio Público y afirmó que ya se han adoptado medidas dentro del proceso investigativo.

Abinader también informó que el Ministerio de Educación inició acciones para prevenir que un hecho similar vuelva a ocurrir, reforzando los mecanismos de control dentro del sistema educativo.

El caso mantiene detenidas a cuatro integrantes del Instituto Leonardo Da Vinci, acusadas de homicidio involuntario por la muerte de la niña de 11 años, ocurrida el 14 de noviembre en una piscina del complejo recreativo Hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión escolar.

Las apresadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

De acuerdo con la investigación, Stephora fue llevada al complejo junto a un grupo de estudiantes cuando perdió la vida en una de las piscinas, donde según las autoridades, no se cumplían las medidas básicas de seguridad.