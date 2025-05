Al cumplirse hoy un mes de la tragedia en la discoteca Jet Set, decenas de familiares de las víctimas demandaron hoy una respuesta rápida de la justicia para que el propietario del centro de diversión pague por el hecho.

Dijeron que esperan una respuesta del Ministerio Público que aplaque la carga emocional de los familiares de los muertos. Los dolientes recordaron hoy a sus muertos con una misa realizada al lado del lugar donde ocurrió el desplome.

Cruz Melda Villar de Díaz, quien perdió varios nietos y sobrinos, pidió cárcel contra el propietario de Jet Set, Antonio Espaillat, tras quejarse de la negligencia de la justicia para actuar en el caso.

«Él tiene que pagar, a nosotros no nos interesa el dinero. Yo perdí todo lo que tenía, mis nietos y mis sobrinos, aquí no hay justicia», se quejó Villar.

Foto Elieser Tapia

Dijo que a un mes de la tragedia no se ha hecho nada y que no confían en el sistema de justicia del país.

«El está durmiendo en su casa y no se acuerda de esos pobres infelices», señaló.

Los familiares de las víctimas reclamaron justicia y no justificaciones ni excusas y que están ocultando la realidad.

La misa fue oficiada por los padres Marino Alcántara, José Enerio Vásquez, Estelin Carrasco y José Pascual Adames, quienes demandaron a las autoridades dar una respuesta a los familiares de los fallecidos con el desplome de la discoteca.

La misma fue auspiciada por la Fundación Padre Rogelio Cruz.

«Donde estuvieron quedó su luz. Donde estamos vive su recuerdo», reza un letrero con fotos de las víctimas.

Foto Elieser Tapia

Hecho

Este jueves se cumple un mes de la tragedia que costó la vida de 234 personas luego del colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Hasta el momento, 38 familiares de las víctimas han presentado acciones judiciales, entre querellas formales y denuncias que buscan esclarecer qué provocó el derrumbe, para lo que el Ministerio Público incautó el local.

También pidieron que el lugar sea convertido en un escenario de oración.

Próximo a la una de la madrugada de aquel martes 8 de abril, el emblemático lugar pasó de ser un espacio donde se presentaban orquestas los lunes bailables a convertirse en la “zona cero”, lugar donde las autoridades retiraron decenas de cuerpos sin vida atrapados entre los escombros.

Rubby Pérez Octavio Dotel Nelsy Milagros Cruz

El número de víctimas incluye a personalidades del deporte, las artes, políticos, empleados del centro de diversión y empresarios.

El Jet Set era un legendario club nocturno desde hace 50 años, donde cada lunes se celebraba una fiesta que se había convertido en una cita que convocaba personas de distintos niveles sociales, representantes de diversas actividades y nacionalidades: dominicana, estadounidense, venezolana, colombiana, entre otras.

Procuraduría

La mañana de ayer, la Procuraduría General de la República incautó el local donde quedaron las ruinas de dicha discoteca, acción que contó con la presencia de los abogados de sus propietarios.

La zona cero se ha convertido en un santuario para familiares y amigos de las víctimas, donde a diario acuden para llorar, colocar fotos y prender velones a los fallecidos.

La madrugada de ese fatídico martes colapsó el techo de más importante centro de diversión de la Capital, durante una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida, al igual que su saxofonista Luis Solís.

Algunos sobrevivientes cuentan que previo al siniestro, observaban la caída de partículas que se desprendían del techo.

Durante tres días de las autoridades de socorro, estuvieron sacando de bajo de los escombros cadáveres y sobrevivientes.

Allí también padecieron la gobernadora de Montecristí, Nelsy Cruz, el expelotero de grandes ligas, Octavio Dotel; Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular y su esposa Jhoanna Rodríguez de Grullón, Alexandra Grullón y su esposo Guarionex Estrella.