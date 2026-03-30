El tránsito empezó a normalizarse en el transcurso de la mañana de este lunes en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.- Foto: Guillermo Burgos

Pasadas las 8:00 de la mañana de este lunes, el tránsito empezó a normalizarse en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, luego del taponamiento reportado más temprano por usuarios debido a los trabajos de retiro del puente peatonal en la zona.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó el domingo que las labores se realizarían desde las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. Sin embargo, conductores reportaron fuerte congestión vehicular en las primeras horas de este lunes.

Actualmente solo permanecen en el lugar los accesos a las escaleras del puente desmontado.

¿Por qué el retiro del puente peatonal?

El retiro de la estructura forma parte de los trabajos de transformación del Kilómetro 9, con el objetivo de liberar espacio y mejorar la circulación en esa área.

Para estos trabajos, las autoridades dispusieron el cierre temporal de los carriles expresos y de las vías marginales en ambos sentidos.

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Como rutas alternas, el MOPC recomendó utilizar la Circunvalación de Santo Domingo, la prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas, entre otras.