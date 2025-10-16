Santo Domingo.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suspendió todas las actividades docentes y administrativas este jueves, luego de un tiroteo registrado en los alrededores del campus central.

El incidente dejó al menos dos miembros de seguridad heridos, uno de ellos en estado grave. Las autoridades universitarias activaron protocolos preventivos para proteger a estudiantes, profesores y personal administrativo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

