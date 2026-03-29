Braylon Mullins al momento de lanzar el triple que le dio el triunfo a UConn.

Braylon Mullins encestó un triple desesperado a falta de 0,4 segundos para darle a UConn una asombrosa victoria por 73-72 sobre Duke, el primer cabeza de serie, el domingo, lo que le valió a los Huskies un lugar en el Final Four después de remontar una desventaja de 19 puntos en la primera mitad.

Los Blue Devils (35-3) ganaban por tres puntos antes de que Silas Demary Jr., de UConn, anotara uno de dos tiros libres a falta de 10 segundos. Con Duke defendiendo para evitar faltas de los Huskies, el pase de Cayden Boozer cerca del centro de la cancha fue desviado por Demary, y después de que UConn recuperara el balón, Mullins encestó un triple desde 10,6 metros.

Es la segunda temporada consecutiva que Duke, cabeza de serie del torneo de este año, termina en un descalabro mayúsculo. Los Blue Devils llegaron a tener una ventaja de seis puntos a falta de 1:14 para el final, antes de caer ante Houston en las semifinales nacionales del año pasado.

UConn (33-5) falló 18 de sus primeros 19 intentos de triples y terminó con 5 de 23. El quinto partido será recordado en Connecticut por generaciones.

Los Huskies buscan ganar un título nacional por tercera vez en cuatro temporadas, una hazaña que no se logra desde que UCLA lo consiguiera en la década de 1970. UConn se enfrentará ahora a Illinois, tercer cabeza de serie, en la semifinal del sábado en Indianápolis.

Para llegar hasta allí, los Huskies necesitaron una de las remontadas más grandes en la historia de las finales regionales. Solo Louisville, que remontó una desventaja de 20 puntos para vencer a West Virginia en 2005, tuvo una remontada mayor. Duke ganaba 44-25 al final de la primera mitad y 44-29 al descanso. Esa es ahora la mayor ventaja al medio tiempo en la historia del torneo que ha desperdiciado un cabeza de serie número 1.

Cameron Boozer, quien anotó 27 puntos para los Blue Devils, se abrió paso hasta la canasta cuando quedaban 28.9 segundos para el final, y la siguiente posesión de UConn consumió un tiempo precioso antes de que Demary recibiera una falta.

Tras anotar uno de dos tiros libres, el balón llegó a Cameron Boozer, quien, esquivando la doble marca, se lo pasó a Dame Sarr, que a su vez encontró al hermano gemelo de Cameron, Cayden Boozer, en el centro de la cancha. En lugar de esperar a que le hicieran falta, Cayden Boozer, que tiene un porcentaje de acierto de alrededor del 81% desde la línea de tiros libres, intentó un pase más.

Dos jugadores de Duke se encontraban solos detrás de la defensa de UConn, pero Demary logró desviar el balón y Mullins lo recuperó cerca de la mitad de la cancha. Se lo pasó a Karaban, quien se lo devolvió a Mullins. El novato estaba en racha, pero a medio camino entre la línea de tres puntos y la mitad de la cancha.

Nada más que red.

Pasará a la historia junto a los grandes tiros ganadores del Torneo de la NCAA, al lado del de Christian Laettner para Duke en los cuartos de final de 1992 contra Kentucky. O el tiro de Laettner en la final regional de 1990, que convirtió otro clásico Duke-UConn de una derrota en una victoria para los Blue Devils.

UConn acumula 18 victorias consecutivas en los octavos de final o rondas posteriores. La última derrota de los Huskies en esas fases del torneo fue contra Michigan State en la Final Four de 2009.



UConn es sinónimo de dominio

A pesar de todos los éxitos que Duke ha cosechado a lo largo de los años, los Blue Devils han sufrido tres derrotas consecutivas ante UConn en el Torneo de la NCAA. Los Huskies vencieron a uno de los mejores equipos de Duke en la final de 1999 y remontaron en los últimos minutos para derrotar a los Blue Devils en las semifinales de 2004.

Este fue un golpe bajo, muy a la altura de aquellos.

Tarris Reed Jr. lideró a UConn con 26 puntos, y durante un tiempo tuvo poca ayuda en ataque. Sin embargo, los Huskies fueron reduciendo gradualmente la desventaja en la segunda mitad, y un triple de Karaban los acercó a un solo punto a falta de menos de un minuto.