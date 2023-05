Vakeró: «La música urbana está contribuyendo a la delincuencia que vive RD»

Para el cantante de música urbana Manuel Varet, conocido popularmente como Vakeró, la música urbana que se está realizando en República Dominicana está moviendo al mundo, pero tiene que dar un giro a las letras, porque quiérase o no estas influyen mucho en la mente de quienes las escuchan y de una forma u otra están contribuyendo a la violencia y la delincuencia que se está viviendo en el país.

“Mira si la música influye o no, una vez me dejé de una novia que tenía y me puse a escuchar una bachata y oyendo ese tema me amargué y me puse a beber y amanecí borracho en el malecón de San Pedro de Macorís”, relató “El cantante de los raperos”.

Agregó que “aunque yo sea de la vieja generación, me incluyo en el grupo de jóvenes, que sin ninguna preparación académica ha logrado mucho a través de este género musical que está moviendo el mundo. Siempre lo he dicho, el problema son las letras y me da par de cuatro que me digan sonidista”, dijo.

Cambio de nombre

A pesar de que Vakeró ha decidido dejar atrás el nombre artístico que ha llevado durante muchos años y empieza a utilizar su nombre de pila: Manuel Varet, esto no implica que habrá un cambio en su estilo musical ni en su imagen.

Según explicó el propio artista, en una conversación con Qué Pasa, el cambio de nombre es un decisión bien pensada y que está seguro que no afectará en nada su carrera musical. El motivo principal es, simplemente, empezar a usar su nombre real.

“Esto no es nada nuevo, ya que en mis inicios mi nombre artístico era MC Manuel y el nombre de Vakeró surgió en una presentación de una agrupación a la cual pertenecía, llamada ‘Los vaqueros’, cuando en una presentación, de forma jocosa, dije “Vakeró” y desde ahí empezaron a llamarme así”, explico el interprete de Brujería.

Dijo que se siente muy cómodo e importante cuando en visita a algunas entidades o cuando le realizan alguna entrevista, lo llaman Manuel.

“Aunque el nombre de Vakeró me trajo cosas buenas, también he tenido algunos inconvenientes. Una vez me puse de egocéntrico a pedirle a una joven de un banco que me ponga Vakeró y tuve muchos problemas fuera del país para demostrar que en realidad yo era el titular de esa tarjeta”, explica Varet.

Este cambio no llega solo, sino que viene acompañado del nuevo sencillo Algún día me voy, que desde hoy está disponible en la radio nacional y en todas las plataformas de música digital.

“‘Algún día me voy’, además de tener un ritmo muy contagioso, es un tema que elegí por considerar que es una importante reflexión para todos, en esencia para los que solo existen, mas no viven, y tampoco dejan vivir, por estar pendiente a lo que los demás están haciendo. Aquí yo invito a que sueltes to’ y te diviertas, porque para eso fue que Dios nos diseñó».