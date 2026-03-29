Valverde.– Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este Domingo de Ramos en la avenida Desiderio Arias, en el municipio de Mao, dejando a varios ciudadanos haitianos heridos y dos vehículos completamente destruidos.

De acuerdo con informes preliminares, el hecho ocurrió cuando una yipeta, en la que viajaban varios nacionales haitianos, colisionó de manera violenta contra otro vehículo, provocando un fuerte impacto que generó escenas de tensión entre residentes y transeúntes de la zona.

Como resultado del choque, varios de los ocupantes sufrieron heridas de consideración, por lo que fue necesaria la rápida intervención de unidades de emergencia, que brindaron asistencia en el lugar y trasladaron a los lesionados a centros de salud cercanos.

Las imágenes del accidente evidencian la magnitud del impacto, con ambos vehículos presentando severos daños estructurales en esta importante vía del municipio.

Al lugar acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), miembros de la Policía Nacional y unidades del sistema 9-1-1, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Este accidente ocurre en el inicio de la Semana Santa, período en el que las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, el respeto a las normas de tránsito y la conducción responsable para evitar tragedias en las carreteras del país.